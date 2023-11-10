CNBC: Минфин США не согласился с Moody’s в понижении прогноза рейтинга

Заместитель руководителя экономического ведомства Соединённых Штатов Америки Уолли Адеймо указал на тот факт, что правительство державы выражает несогласие с действиями специалистов Moody”s, которые спрогнозировали, что рейтинг государства может рухнуть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии