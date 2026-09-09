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Солдат ВСУ пропал без вести после публикации видео о нарушениях в полку 

Солдат ВСУ пропал без вести после публикации видео о нарушениях в полку 

Демобилизованный по инвалидности солдат ВСУ Владимир Соломин из Полтавы пропал без вести после того, как опубликовал видео о коррупции и издевательствах в 425‑м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала».

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