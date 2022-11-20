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Касильяс о «Золотом мяче» для вратаря: «Очень жаль, но я не верю в это. Роль голкипера не считают столь важной»

Икер Касильяс считает, что у вратарей нет шансов на получение «Золотого мяча». – Из-за Куртуа вновь начался спор о «Золотом мяче» для вратарей.

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