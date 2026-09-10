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Нижегородская правда

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Необычная выставка в отреставрированном шкафу XIX века откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»

Необычная выставка в отреставрированном шкафу XIX века откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»

16 сентября в Нижнем Новгороде в Усадьбе Гусевых (ул. Славянская, 4) начнёт работу экспозиция «Кушать подано».

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