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Велемудр. Мир тесен.

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Ярило - Бог управляющий Весенним Солнцем

Ярило - Бог управляющий Весенним Солнцем

Ярило (или Ярила) — светлый солнечный бог русского ведического пантеона, ответствующий за весеннее цветение и возрождение живительных сил, землю нашу весной наполняющих.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание дат. Слава богам нашим.
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21 час.
Дмитрий Танцюра
Ну щас 1 марта занят ненастьем  , потом шото выделим
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20 час.
А
Алексей
Небольшое уточнение: Хорс (хорошее солнце) - зимний Бог, Ярило (ярое солнце) - весенний Бог, Купала - летний Бог, Дажьбог - осенний Бог. А все они ипостаси единого Бога солнца - Ра.
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14 час.
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