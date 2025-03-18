«Там хороший хоккейный клуб, один из лучших в Европе». Данис Зарипов - о Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Экс-игрок «Ак Барса», а ныне депутат Госсовета Республики Татарстан Данис Зарипов в беседе с «ТИ-Спортом» прокомментировал слова Владимира Путина на прямой линии о том, что Казань – один из лучших городов Европы.