Ferrari 512 Testarossa получил широкий обвес

Японские тюнеры из Liberty Walk представили свой очередной проект на базе Ferrari 512 Testarossa. Ferrari Testarossa/512 выпускалась с 1984 по 1996 год, тираж спорткаров составил почти 10 тысяч экземпляров, что сделало эту модель одной из самых массовых итальянской компании.