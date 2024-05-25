Клаксон
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Клаксон

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Ferrari 512 Testarossa получил широкий обвес

Ferrari 512 Testarossa получил широкий обвес

Японские тюнеры из Liberty Walk представили свой очередной проект на базе Ferrari 512 Testarossa. Ferrari Testarossa/512 выпускалась с 1984 по 1996 год, тираж спорткаров составил почти 10 тысяч экземпляров, что сделало эту модель одной из самых массовых итальянской компании.

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