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Акция ´Ребенок - главный пассажир´.

Акция ´Ребенок - главный пассажир´.

28 февраля наш детский сад посетил инспектор ГАИ Сикорский В.В.С 26 февраля по 1 марта на территории Могилевской области проходит профилактическая акция ´Ребенок - главный пассажир!´, которая направлена на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности юных пассажиров .

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