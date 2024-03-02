28 февраля наш детский сад посетил инспектор ГАИ Сикорский В.В.С 26 февраля по 1 марта на территории Могилевской области проходит профилактическая акция ´Ребенок - главный пассажир!´, которая направлена на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности юных пассажиров .
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