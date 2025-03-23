Трамп воспринимает Украину в качестве «вассального государства», жертвуя его интересами ради сделки с Россией Украине придется принять все, что скажут США, поскольку она является «вассальным» государством, полностью зависимым от американцев.
Комментарии
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А
Александр
Тогда о чем с ним говорить? Понятие «государство» к этой территории не применимо. Мало ли кто вокруг бродит. Земля-то наша! Вот и весь сказ. Остальное туман, а по сути - обман.
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