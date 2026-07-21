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Роднина об уходе Петросян от Тутберидзе: «Раздули из мухи слона, а новость абсолютно рядовая»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость об уходе фигуристки Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе .

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