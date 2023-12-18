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Ротенберг о «России 25» на КПК: «Мы смогли показать, что можно играть в комбинационный хоккей и доминировать. Беларусь и Казахстан провели матчи жизни»

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

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