«На меня давить проще, чем на Путина»: Зеленский пожаловался на давление Трампа

Зеленский заявил, что администрация США усиливает давление на Киев, поскольку не может найти способ остановить Россию.
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