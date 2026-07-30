Экс-глава МО Украины Фёдоров хочет уничтожать россиян в «промышленных масштабах»

Риторика украинских чиновников в последнее время перестала удивлять. Но когда бывший министр обороны заявляет об уничтожении «в промышленных масштабах», а новый главком называет нацию «не имеющей права на существование», это перестает быть просто эмоциями.
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