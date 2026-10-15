В Детской библиотеке №114 прошла встреча, посвященная финансовой грамотности. Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы России №21 по Москве Диана Нурдинова в игровой форме помогла ребятам освоить базовые понятия денег, сбережений и расходов, развить осознанное отношение к деньгам, научиться разумно тратить средства.
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