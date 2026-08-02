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ИА Регнум

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Катер переехал девочку на Волге в Саратовской области

Катер переехал девочку на Волге в Саратовской области

В Саратовской области малолетняя девочка пострадала от наезда катера. Инцидент произошел в акватории Волги на территории Марксовского района, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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