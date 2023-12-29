В Киеве очевидцы сообщили о мощных взрывах на военном заводе "Артём"

Он находится рядом со станцией метро, о поражении которой ранее заявлял мэр города Виталий Кличко.В районе завода "Артём" в Киеве, занимающегося выпуском изделий авиационной техники для военных, прогремели мощные взрывы.
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