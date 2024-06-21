Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    обязательно надо оттачивать мастерство применения!ВКС РФ повторили ...
  • Андрей
    пора и нам обвинить запад в паводках, поджоге лесов и всех других пожарах и конечно же   "все доказательства" секретн...В Европе указали ...
  • Надежда
    Да, пора уже хохлатым на практике показать, что никакие бункеры под землей не спасут их от наших бомб!)ВКС РФ впервые пр...

В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

Также в детсадах нельзя будет отмечать ряд мусульманских праздников.«Одни из принятых сегодня поправок запрещают "ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды", а также идгардак (детские гуляния по случаю наступления двух основных мусульманских праздников - Иди Рамазон и Иди Курбон).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮШ
Юрий Шестаков
Перенимать и внедрять всё самое передовое в законы России! Только так мы сможем отстоять свою культурную независимость и оградить себя от радикальных исламских группировок!
Ответить
18 час.
Владислав Владислав
Интересно!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх