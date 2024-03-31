Меликов: боевиков в Дагестане выявили при усилении мер после теракта в «Крокусе»

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что боевиков, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии