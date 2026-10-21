Семь украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью минувшей ночью. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших и повреждений нет, но опасность атаки БПЛА сохраняется.
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