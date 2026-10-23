Волгоградская компания расширит выпуск корпусов из прочного полиэтилена Компания «Аква-Волга» из Волгограда планирует увеличить производство корпусов из полиэтилена низкого давления (ПНД) для серийного выпуска беспилотных катамаранов семейства «Аватар».
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