Петрозаводчане жалуются на упавшие деревья и уличное освещение

Сегодня, 16 октября, на планерке в мэрии Петрозаводска руководитель ЕДДС города Сергей Димитриев и начальник информационно-аналитического управления Анникки Сильченко рассказали о самых острых проблемах жизни города на минувшей неделе.
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