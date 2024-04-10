Путин и Лукашенко встретятся в четверг

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
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