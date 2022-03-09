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2022 год станет третьим годом подряд, когда контрактное производство полупроводниковой продукции вырастет не менее чем на 20%

2022 год станет третьим годом подряд, когда контрактное производство полупроводниковой продукции вырастет не менее чем на 20%

Специалисты аналитической компании IC Insights подготовили прогноз, относящийся к рынку контрактного производства полупроводниковой продукции.

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