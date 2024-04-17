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Шойгу показали перспективные образцы вооружения

Шойгу показали перспективные образцы вооружения

Министру показали свыше 30 перспективных образцов вооружения. В частности - многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейку роботизированных многофункциональных платформ.

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