Шойгу показали перспективные образцы вооружения

Министру показали свыше 30 перспективных образцов вооружения. В частности - многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейку роботизированных многофункциональных платформ.