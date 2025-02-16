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Царьград

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"Он кричал о помощи": Зеленский снова учудил. Вскрылось то, что должно было остаться за кадром

"Он кричал о помощи": Зеленский снова учудил. Вскрылось то, что должно было остаться за кадром

Речь Зеленского на Мюнхенской конференции оказалась криком о помощи. К чему он на самом деле взывал международное сообщество, раскрыл канал ZDFСегодня последний день Мюнхенской конференции.

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Комментарии
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Юрий Александров
Всех  собравшихся на &quot;конферюге&quot; ---как в средние века , в Европе,сжечь....Ведьм и ведьмаков .
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19 час.
Janina Ladyinblack
А раньше он не &quot;крики о помощи&quot; в микрофон издавал? Странная фраза.
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19 час.
тн
татьяна неструева
а  как же   с целью  СВО ?
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18 час.
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