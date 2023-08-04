Закон и Порядок

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Чем поможет России скандал с русской саблисткой

Чем поможет России скандал с русской саблисткой

Чемпионат мира по фехтованию, 1/32 финала, украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову. После схватки россиянка подошла пожать руку противнице, так как этого требуют правила состязаний.

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