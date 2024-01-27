ВС России получили шесть комплектов систем ПВО

Сухопутные войска Вооруженных сил России получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов в 2023 году, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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