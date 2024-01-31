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Тайна кошачьего массажа: почему усатый питомец топчется на вас лапками

Тайна кошачьего массажа: почему усатый питомец топчется на вас лапками

Кошки, с их загадочным поведением, могут вызывать у владельцев много вопросов. Одним из удивительных явлений, которое часто вызывает любопытство, является топтание кошек передними лапками на своих хозяевах.

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