Тайна кошачьего массажа: почему усатый питомец топчется на вас лапками

Кошки, с их загадочным поведением, могут вызывать у владельцев много вопросов. Одним из удивительных явлений, которое часто вызывает любопытство, является топтание кошек передними лапками на своих хозяевах.
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