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Ксения Собчак появилась в центре Москвы в нетипичном образе

Ксения Собчак появилась в центре Москвы в нетипичном образе

Ксения Собчак вызвала ажиотаж среди молодежи во время прогулки в необычном наряде Известная российская медийная личность удивила жителей и гостей столицы кардинальной сменой имиджа во время вечерней прогулки.

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