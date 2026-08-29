Ксения Собчак появилась в центре Москвы в нетипичном образе

Ксения Собчак вызвала ажиотаж среди молодежи во время прогулки в необычном наряде Известная российская медийная личность удивила жителей и гостей столицы кардинальной сменой имиджа во время вечерней прогулки.
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