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Выпускник Литературного института им. Горького стал «культурной персоной года» в Шардже

Выпускник Литературного института им. Горького стал «культурной персоной года» в Шардже

Родившийся в пустыне ливийский писатель Ибрагим Аль-Куни прожил в России до начала 90-х На 42-й Международной книжной ярмарке в Шардже титул «Культурная персона года» присвоен писателю и выпускнику Литературного института им.

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