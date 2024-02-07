Эквадор получил «ответку» от России

В бананах и цветах нашли вредителей, и их ввоз в нашу страну будет приостановлен Неуважительное отношение к России президента Эквадора Даниэля Нобоа, который вопреки договорённостям собирался отдать США старую воентехнику советского и российского производства, определило жёсткую и практически мгновенную реакцию наших властей.