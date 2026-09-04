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Полицейские Казани в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже

В полицию обратился 51‑летний житель Казани. Он заявил о пропаже кошелька с деньгами из своей сумки. В ходе проверки полицейские установили, что утром мужчина приехал на работу и отвлёкся на текущие дела, ненадолго оставив сумку на перилах возле входа.

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