"Уральские авиалинии" не смогли начать прямые перелёты в Баку

Несмотря на все согласования диспетчеры отказались принимать лайнер уральской авиакомпанииИз-за отказа авиавластей Азрбайджана и не смог улететь из аэропорта Жуковского в Баку 8 февраля прямой рейс "Уральских авиалиний".
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