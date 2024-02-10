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Царьград

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"Уральские авиалинии" не смогли начать прямые перелёты в Баку

"Уральские авиалинии" не смогли начать прямые перелёты в Баку

Несмотря на все согласования диспетчеры отказались принимать лайнер уральской авиакомпанииИз-за отказа авиавластей Азрбайджана и не смог улететь из аэропорта Жуковского в Баку 8 февраля прямой рейс "Уральских авиалиний".

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Комментарии
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Валерий Ребров
Отказать азербойджанским всем компаниям летать в Россию,глядишь одумаются от запретов для России
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