В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на расширенном заседании 12 мая готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы Минтруда, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
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