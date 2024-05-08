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В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая

В ГД могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на расширенном заседании 12 мая готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы Минтруда, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.

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