Доярка Иванова из Каргата награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»

Многолетний добросовестный труд доярки Марины Ивановой отметили на федеральном уровне. На празднике «День сибирского поля» в Алтайском крае труженице вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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