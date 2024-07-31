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Вечерний Новосибирск

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Доярка Иванова из Каргата награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»

Доярка Иванова из Каргата награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»

Многолетний добросовестный труд доярки Марины Ивановой отметили на федеральном уровне. На празднике «День сибирского поля» в Алтайском крае труженице вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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