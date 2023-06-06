Роскачество объяснило, из чего гонят паленый коньяк

Массовое отравление сидром-убийцей заставило задуматься о качестве алкогольной продукции. Роскачество в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов рассказало, как подделывают коньяк и на что обращать внимание при выборе напитка.
Массовое отравление сидром-убийцей заставило задуматься о качестве алкогольной продукции. Роскачество в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов рассказало, как подделывают коньяк и на что обращать внимание при выборе напитка.
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