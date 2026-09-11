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На вулкане Горелом на Камчатке выпал первый сентябрьский снег

На вулкане Горелом на Камчатке выпал первый сентябрьский снег

Метеорологи называют явление нормой для этого времени года На Камчатке выпал первый снег — он покрыл склоны вулкана Горелого.

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