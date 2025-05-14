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Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине

Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному … .

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