Эксперт спрогнозировала несколько этапов переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному … .