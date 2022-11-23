Защитник «Финикса» Дэмион Ли в первой четверти матча с «Лейкерс» (115:105) получил технический фол за инцидент с участием Энтони Дэвиса.
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