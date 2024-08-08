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Царьград

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В приморском Дальнереченске еще одна дамба оказалась под угрозой прорыва

В приморском Дальнереченске еще одна дамба оказалась под угрозой прорыва

Еще одну дамбу едва не прорвало в Дальнереченске.После прорыва дамбы в приморском городе Дальнереченск началось разрушение еще одной дамбы, но уже в другом районе города.

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