Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.

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