Лихачёв сообщил о возвращении первых сотрудников «Росатома» на АЭС «Бушер»

Первые сотрудники «Росатома» начали возвращаться на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв по итогам переговоров делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде.
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