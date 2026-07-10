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Лихачёв сообщил о возвращении первых сотрудников «Росатома» на АЭС «Бушер»

Лихачёв сообщил о возвращении первых сотрудников «Росатома» на АЭС «Бушер»

Первые сотрудники «Росатома» начали возвращаться на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв по итогам переговоров делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде.

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