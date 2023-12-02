Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Плотников
    я от этих  пшеков просто фигею....Польский экс-мини...
  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Восстание ? Они имеют заблокировани  койки на стройки Шойгу на Сибире!Сатановский прерв...
  • Владимир Михальков
    А они тоже не граждане России и им наши проблемы по боку они тут только деньги качают а жить здесь они и не думают!Напали двое, а пр...

Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

Политнавигатор На Украине нет проблем с правами русскоязычных, потому что сам по себе русский язык несамостоятелен, а является диалектом украинского языка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Шлыков
А что вы хотели от неуча?Закончил три класса католической школы,и начал выбрасывать свои высеры.Это же надо так оскатинится.
Ответить
38 мин.
Федор Родников
Начинаешь задумываться на правильностью поступков наших предков,кои несколько раз спасали эту пидарную пшекию от полного уничтожения и создавали её снова и снова.Если придётся снова наступить на те же грабли,то думаю,что с полным уничтожением и стиранием из Истории хохлостана,нужно в ту же помойную яму выкинуть польшу.
Ответить
30 мин.
Алексей Плотников
я от этих  пшеков просто фигею....
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх