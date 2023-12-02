Политнавигатор На Украине нет проблем с правами русскоязычных, потому что сам по себе русский язык несамостоятелен, а является диалектом украинского языка.
Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы
Комментарии
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Юрий Шлыков
А что вы хотели от неуча?Закончил три класса католической школы,и начал выбрасывать свои высеры.Это же надо так оскатинится.
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38 мин.
Федор Родников
Начинаешь задумываться на правильностью поступков наших предков,кои несколько раз спасали эту пидарную пшекию от полного уничтожения и создавали её снова и снова.Если придётся снова наступить на те же грабли,то думаю,что с полным уничтожением и стиранием из Истории хохлостана,нужно в ту же помойную яму выкинуть польшу.
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30 мин.
Алексей Плотников
я от этих пшеков просто фигею....
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3 мин.
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