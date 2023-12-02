Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

А что вы хотели от неуча?Закончил три класса католической школы,и начал выбрасывать свои высеры.Это же надо так оскатинится.

Федор Родников

Начинаешь задумываться на правильностью поступков наших предков,кои несколько раз спасали эту пидарную пшекию от полного уничтожения и создавали её снова и снова.Если придётся снова наступить на те же грабли,то думаю,что с полным уничтожением и стиранием из Истории хохлостана,нужно в ту же помойную яму выкинуть польшу.