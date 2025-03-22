Прибалты и Польша объявили России «минную войну» — но на своей территории

Николай Межевич: «Это национальный вид сумасшествия, и мы не собираемся ему препятствовать» Михаил Зубов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Николай Межевич Страны Прибалтики вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
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