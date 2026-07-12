‼️🇷🇺💥Бои на южном фронте ▪️Операторы ударных дронов отряда "116" 4-й военной базы разнесли опорный оборонительный пункт врага на берегу рtrb Днепр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺💥Бои на южном фронте ▪️Операторы ударных дронов отряда "116" 4-й военной базы разнесли опорный оборонительный пункт врага на берегу рtrb Днепр.
Свежие комментарии