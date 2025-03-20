Врач Гладкина призвала следить за сбалансированностью питания во время поста

Врач-эндокринолог Анна Гладкина в интервью RT подчеркнула важность осознанного подхода к посту. Она напомнила, что людям с хроническими заболеваниями следует обязательно проконсультироваться с врачом перед началом поста, особенно в стадии обострения.
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