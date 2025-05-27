Видео: участник СВО Захар Корнев поздравил Петербург с 322-летием

Вместе с горожанами и губернатором Участник специальной военной операции и социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Захар Корнев вместе с горожанами поздравил Санкт-Петербург с 322-летием, сообщили сегодня в пресс-службе филиала.