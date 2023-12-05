Парковка автомобиля «мордой в сугроб» обернется водителю этими проблемами

Даже временный отказ от управления автомобилем зимой на период снегопада или гололеда негативно сказывается на техническом опыте водителя, как следствие — теряются навыки вождения в экстремальных условиях.
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