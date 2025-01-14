Отобьет ли Украина Гренландию у США?

Николай Большаков 13 января 2025 г. Военные эксперты НАТО, оценив перспективы вторжения армии США в Гренландию, если Трампу не удастся договориться с Данией мирным путём, пришли к выводу – военная операция захвата острова будет достаточно простой для Пентагона.
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