Отобьет ли Украина Гренландию у США?

Николай Большаков 13 января 2025 г. Военные эксперты НАТО, оценив перспективы вторжения армии США в Гренландию, если Трампу не удастся договориться с Данией мирным путём, пришли к выводу – военная операция захвата острова будет достаточно простой для Пентагона.