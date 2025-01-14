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Русский Днепропетровск

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  • Евгений Саваровский
    Хорошо продвигаемсяКупянский прорыв:...
  • Eduard
    Видали "союзничков" Укратны? Воюйте до прследнего украинца,а мы ещё оружие подвезем.Что интересно ослы из Украины им...Запад снова требу...
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    Запад вообще не имеет права указывать,Украина не их часть!Запад снова требу...

Отобьет ли Украина Гренландию у США?

Николай Большаков 13 января 2025 г.   Военные эксперты НАТО, оценив перспективы вторжения армии США в Гренландию, если Трампу не удастся договориться с Данией мирным путём, пришли к выводу – военная операция захвата острова будет достаточно простой для Пентагона.

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