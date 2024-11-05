Лучше польская панель, чем Красная площадь: Релоканты не скрывают позорную правду о заработках за рубежом

М Мария Большая ошибка, что отменили принудительную психиатрию. Все эти психи раньше лечились в психбольницах. А сейчас они бегают по всему свету. Ни один психбольной не считает себя больным.

Татьяна Рыбакова Каждый делает свой выбор и за него отвечает, не ной и не плачь после этого, за что боролись на то и напоролись, не жалко этих " смело сбежавших"! По делом!!!!