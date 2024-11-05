Царьград Коллаж Царьграда Вчерашний коуч— психолог из Москвы в Польше стала проституткой.
Лучше польская панель, чем Красная площадь: Релоканты не скрывают позорную правду о заработках за рубежом
Комментарии
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М
Мария
Большая ошибка, что отменили принудительную психиатрию. Все эти психи раньше лечились в психбольницах. А сейчас они бегают по всему свету. Ни один психбольной не считает себя больным.
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46 мин.
Татьяна Рыбакова
Каждый делает свой выбор и за него отвечает, не ной и не плачь после этого, за что боролись на то и напоролись, не жалко этих " смело сбежавших"! По делом!!!!
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42 мин.
Александр Маркитанов
те, кто уехали - не предатели, пока они о родине плохо не выражаются. Предатели - это чиновники и депутаты, которые страну в гадюшник превращают. Голикова или володин - самые, что ни на есть предатели, наибулина та же. И ничего, довольны своей кровососущей деятельности в России и никуда не собираются сбегать, как и продажные судьи.
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15 мин.
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